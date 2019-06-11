Зеленский освободил 15 губернаторов
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает Еспресо.TV.
"От Кабмина поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сообщил Рябошапка.
Заместитель главы АП отметил, что, учитывая представление Кабмина президент освободил от занимаемых должностей председателей областных государственных администраций: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен временно исполняющего обязанности главы ОГА), Николаевской.
Рябошапка сообщил, что президент Зеленский уволил глав Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Волынской облгосадминистраций.
После заявления Рябошапки указы об увольнении областных государственных администраций в связи с окончанием срока полномочий президента Украины обнародованы на сайте главы государства:
Указ № 377/2019: освободить Александра Мысника с должности главы Черниговской ОГА
Указ № 376/2019: освободить Вадима Лозового с должности председателя Хмельницкой ОГА
Указ № 375/2019: освободить Дмитрия Бутрия от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской ОГА
Указ № 374/2019: освободить Степана Барна с должности председателя Тернопольской ОГА
Указ № 373/2019: освободить Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА
Указ № 372/2019: освободить Романа Товстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА
Указ № 371/2019: освободить Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА
Указ № 370/2019: освободить Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА
Указ № 369/2019: освободить Олега Синютку с должности председателя Львовской ОГА
Указ № 368/2019: освободить Сергея Кузьменко с должности председателя Кировоградской ОГА
Указ № 367/2019: освободить Александра Терещука с должности главы Киевской ОГА
Указ № 366/2019: освободить Олега Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской ОГА
Указ № 365/2019: освободить Константина Брыля с должности председателя Запорожской ОГА
Указ № 364/2019: освободить Геннадия Москаля с должности главы Закарпатской ОГА
Указ № 363/2019: освободить Александра Савченко с должности председателя Волынской ОГА
- Напомним, 4 июня Кабмин попросил президента Владимира Зеленского уволить глав 13 областных государственных администраций .
- 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех председателей областных госадминистраций . Зеленский хочет отбирать кандидатов на губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах.
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