//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский освободил 15 губернаторов

Зеленский освободил 15 губернаторов

Президент Владимир Зеленский освободил 15 глав областных государственных администраций

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает Еспресо.TV.

"От Кабмина поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сообщил Рябошапка.

Заместитель главы АП отметил, что, учитывая представление Кабмина президент освободил от занимаемых должностей председателей областных государственных администраций: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен временно исполняющего обязанности главы ОГА), Николаевской.

Рябошапка сообщил, что президент Зеленский уволил глав Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Волынской облгосадминистраций.

После заявления Рябошапки указы об увольнении областных государственных администраций в связи с окончанием срока полномочий президента Украины обнародованы на сайте главы государства:

Указ № 377/2019: освободить Александра Мысника с должности главы Черниговской ОГА

Указ № 376/2019: освободить Вадима Лозового с должности председателя Хмельницкой ОГА

Указ № 375/2019: освободить Дмитрия Бутрия от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской ОГА

Указ № 374/2019: освободить Степана Барна с должности председателя Тернопольской ОГА

Указ № 373/2019: освободить Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА

Указ № 372/2019: освободить Романа Товстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА

Указ № 371/2019: освободить Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА

Указ № 370/2019: освободить Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА

Указ № 369/2019: освободить Олега Синютку с должности председателя Львовской ОГА

Указ № 368/2019: освободить Сергея Кузьменко с должности председателя Кировоградской ОГА

Указ № 367/2019: освободить Александра Терещука с должности главы Киевской ОГА

Указ № 366/2019: освободить Олега Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской ОГА

Указ № 365/2019: освободить Константина Брыля с должности председателя Запорожской ОГА

Указ № 364/2019: освободить Геннадия Москаля с должности главы Закарпатской ОГА

Указ № 363/2019: освободить Александра Савченко с должности председателя Волынской ОГА

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать