Зеленский предлагает уволить всех губернаторов, - Мендель
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского отметила, что правительство пока утвердило увольнение лишь 13 губернаторов, но в АП не знают, по каким критериям принимались эти решения.
"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - написаоа Мендель.
По словам пресс-секретаря президента, в его команде на данный момент работают над поиском кандидатов на эти должности.
"У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по поводу их местной команды. Нам в этом деле помогают несколько международных HR -компаний. Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры ", - добавила Мендель.
- Напомним, из-за победы на президентских выборах Владимира Зеленского, 22 апреля об отставке объявил глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.
- Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко также написал заявление об увольнении .
- 23 апреля глава Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку по собственному желанию.
- 21 мая глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подал в отставку.
- Правительство подготовило Зеленскому представление на увольнение глав ОГА .
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