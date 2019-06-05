Правительство подготовило Зеленскому представление на увольнение глав ОГА, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина .
В областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий, говорится в сообщении.
"Мы сегодня подаем президенту на увольнение глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности губернаторов, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы ", - заявил глава правительства.
Ранее Зеленский отмечал, что хочет отбирать кандидатов на должности губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции.
- Напомним, из-за победы на президентских выборах Владимира Зеленского, 22 апреля об отставке объявил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.
- Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко также написал заявление об увольнении .
- 23 апреля глава Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку по собственному желанию.
- 21 мая глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подал в отставку.