Правительство подготовило Зеленскому представление на увольнение глав ОГА, - Гройсман

5 июня, 2019, 13:23

Кабмин попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина .

В областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий, говорится в сообщении.

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности губернаторов, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы ", - заявил глава правительства.

Ранее Зеленский отмечал, что хочет отбирать кандидатов на должности губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции.