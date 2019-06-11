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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил руководителей ОГА вместо заявленных

Зеленский назначил руководителей ОГА вместо заявленных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении исполняющих обязанности губернаторов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины подписал указы, которыми временно возложил исполнение обязанностей председателей областных государственных администраций:

Указом №378 / 2019 председателя Волынской ОГА - на Александра Киричука

Указом №379 / 2019 председателя Закарпатской ОГА - на Ивана Дурана

Указом №380 / 2019 председателя Запорожской ОГА - на Эллу Слепян

Указом №381 / 2019 председателя Ивано-Франковской ОГА - на Марию Савку

Указом №382 / 2019 главы Киевской ОГА - на Вячеслава Кучера

Указом №383 / 2019 председателя Кировоградской ОГА - на Сергея Коваленко

Указом №384 / 2019 председателя Львовской ОГА - на Ростислава Замлинского

Указом №385 / 2019 главы Николаевской ОГА - на Вячеслава Боня

Указом №386 / 2019 главы Сумской ОГА - на Вадима Акперова

Указом №387 / 2019 председателя Тернопольской ОГА - на Ивана Крысака

Указом №388 / 2019 председателя Хмельницкой ОГА - на Владимира Кальниченко

Указом №389 / 2019 председателя Черниговской ОГА - на Наталью Романову

 

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