Зеленский назначил руководителей ОГА вместо заявленных
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Украины подписал указы, которыми временно возложил исполнение обязанностей председателей областных государственных администраций:
Указом №378 / 2019 председателя Волынской ОГА - на Александра Киричука
Указом №379 / 2019 председателя Закарпатской ОГА - на Ивана Дурана
Указом №380 / 2019 председателя Запорожской ОГА - на Эллу Слепян
Указом №381 / 2019 председателя Ивано-Франковской ОГА - на Марию Савку
Указом №382 / 2019 главы Киевской ОГА - на Вячеслава Кучера
Указом №383 / 2019 председателя Кировоградской ОГА - на Сергея Коваленко
Указом №384 / 2019 председателя Львовской ОГА - на Ростислава Замлинского
Указом №385 / 2019 главы Николаевской ОГА - на Вячеслава Боня
Указом №386 / 2019 главы Сумской ОГА - на Вадима Акперова
Указом №387 / 2019 председателя Тернопольской ОГА - на Ивана Крысака
Указом №388 / 2019 председателя Хмельницкой ОГА - на Владимира Кальниченко
Указом №389 / 2019 председателя Черниговской ОГА - на Наталью Романову
- Напомним, 4 июня Кабмин попросил президента Владимира Зеленского уволить глав 13 областных государственных администраций .
- 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех председателей областных госадминистраций. Зеленский хочет отбирать кандидатов на губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах.
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
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