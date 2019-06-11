Зинченко извинился за поцелуй в прямом эфире
11 июня, 2019, 09:51
Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал после игры с Люксембургом, что ему стыдно за поцелуй в прямом эфире
Зинченко этом сказал в интервью каналу "Футбол 1".
"Поцелуй в прямом эфире? На самом деле, я хочу извиниться, что чуть не сорвал эфир. У меня отношения с Владой, я ее поцеловал, так как не видел две недели, не удержался. И Касильяс уходит на пенсию, нужна достойная замена", - сказал Александр Зинченко.
После матча с Сербией (5: 0) Зинченко поцеловал журналистку каналов "Футбол 1/2" Владу Седан, с которой игрок "Манчестер Сити" встречается.
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