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Espreso.tvСпортЗинченко извинился за поцелуй в прямом эфире

Зинченко извинился за поцелуй в прямом эфире


фото: REUTERS
Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал после игры с Люксембургом, что ему стыдно за поцелуй в прямом эфире

Зинченко этом сказал в интервью каналу "Футбол 1".

"Поцелуй в прямом эфире? На самом деле, я хочу извиниться, что чуть не сорвал эфир. У меня отношения с Владой, я ее поцеловал, так как не видел две недели, не удержался. И Касильяс уходит на пенсию, нужна достойная замена", - сказал Александр Зинченко.

После матча с Сербией (5: 0) Зинченко поцеловал журналистку каналов "Футбол 1/2" Владу Седан, с которой игрок "Манчестер Сити" встречается.

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