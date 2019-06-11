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Espreso.tvСпортСборная Украины укрепила лидерство в отборе Евро-2020. Как выглядит турнирная таблица

Сборная Украины укрепила лидерство в отборе Евро-2020. Как выглядит турнирная таблица


фото: REUTERS
Сборная Украины победила Люксембург в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный мяч в дебюте игры забил нападающий Роман Яремчук, которому ассистировал Руслан Малиновский. Благодаря третьей подряд победе в отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе B.

Теперь команда Андрея Шевченко опережает ближайших преследователей - Люксембург и Сербию на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва набрала 1 очко.

Евро-2020

4-й тур

10 июня

"Арена Львов"

Украина - Люксембург 1: 0

Гол: Яремчук, 6

Турнирная таблица

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