Сборная Украины укрепила лидерство в отборе Евро-2020. Как выглядит турнирная таблица

11 июня, 2019, 08:22

Сборная Украины победила Люксембург в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный мяч в дебюте игры забил нападающий Роман Яремчук, которому ассистировал Руслан Малиновский. Благодаря третьей подряд победе в отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе B.

Теперь команда Андрея Шевченко опережает ближайших преследователей - Люксембург и Сербию на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва набрала 1 очко.

Евро-2020

4-й тур

10 июня

"Арена Львов"

Украина - Люксембург 1: 0

Гол: Яремчук, 6

Турнирная таблица