Сборная Украины укрепила лидерство в отборе Евро-2020. Как выглядит турнирная таблица
11 июня, 2019, 08:22
Сборная Украины победила Люксембург в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный мяч в дебюте игры забил нападающий Роман Яремчук, которому ассистировал Руслан Малиновский. Благодаря третьей подряд победе в отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе B.
Теперь команда Андрея Шевченко опережает ближайших преследователей - Люксембург и Сербию на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва набрала 1 очко.
Евро-2020
4-й тур
10 июня
"Арена Львов"
Украина - Люксембург 1: 0
Гол: Яремчук, 6
Турнирная таблица
- 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.
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