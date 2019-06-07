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Espreso.tvСпортУкраина разгромила Сербию и улучшила шансы на выход в Евро-2020

Украина разгромила Сербию и улучшила шансы на выход в Евро-2020


фото: Lenta.UA
Сегодня сборная Украины в матче 3-го тура отборочного этапа Евро-2020 одолела Сербию и улучшила ситуацию в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины одолела соперника.

Чемпионат Европы-2020

3-й тур

7 июня

Украина - Сербия 3:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 47

Таким образом, команда Андрея Шевченко закрепила лидерство в группе. Следующий матч команда Андрея Шевченко сыграет во Львове с Люксембургом - игра состоится 10 июня.

Турнирная таблица

  • Напомним, в заявку Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией не попали полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, полузащитник "Шахтера" Марлос и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.
  • 6 июня стало известно, что Служба безопасности Украины призвала львовян и гостей Львовской области "быть бдительными и уравновешенными" во время матчей сборной Украины по футболу 7 и 10 июня.
  • На отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас.
  • Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции, что его волнует перед матчем с Сербией.

Читайте также: Украина - Сербия: все о матче отбора Евро-2020

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