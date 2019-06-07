Украина разгромила Сербию и улучшила шансы на выход в Евро-2020
7 июня, 2019, 23:36
Сегодня сборная Украины в матче 3-го тура отборочного этапа Евро-2020 одолела Сербию и улучшила ситуацию в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины одолела соперника.
Чемпионат Европы-2020
3-й тур
7 июня
Украина - Сербия 3:0
Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 47
Таким образом, команда Андрея Шевченко закрепила лидерство в группе. Следующий матч команда Андрея Шевченко сыграет во Львове с Люксембургом - игра состоится 10 июня.
Турнирная таблица
- Напомним, в заявку Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией не попали полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, полузащитник "Шахтера" Марлос и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.
- 6 июня стало известно, что Служба безопасности Украины призвала львовян и гостей Львовской области "быть бдительными и уравновешенными" во время матчей сборной Украины по футболу 7 и 10 июня.
- На отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции, что его волнует перед матчем с Сербией.
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