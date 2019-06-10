Украина победила Люксембург и укрепила лидерство в отборе Евро-2020
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Победный мяч на 6-й минуте забил нападающий Роман Яремчук, которому ассистировал Руслан Малиновский.
Благодаря третьей подряд победе в отборе Евро-2020, сборная Украины набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе B.
Теперь команда Андрея Шевченко опережает ближайших преследователей - Люксембург и Сербию на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва набрала 1 очко.
Евро-2020
4-й тур
10 июня
"Арена Львов"
Украина - Люксембург 1:0
Гол: Яремчук, 6
Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.
Люксембург: Морис, Янс, Да Граса, Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).
Предупреждение: Тилль, 29; да Мота, 30; Родригес, 51; Миколенко. 56; Караваев, 67; Зинченко, 81.
- 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и одержала одну из крупнейших побед в своей истории.
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