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Espreso.tvСпортУкраина победила Люксембург и укрепила лидерство в отборе Евро-2020

Украина победила Люксембург и укрепила лидерство в отборе Евро-2020


фото: REUTERS
Сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Победный мяч на 6-й минуте забил нападающий Роман Яремчук, которому ассистировал Руслан Малиновский.

Благодаря третьей подряд победе в отборе Евро-2020, сборная Украины набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе B.

Теперь команда Андрея Шевченко опережает ближайших преследователей - Люксембург и Сербию на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва набрала 1 очко.

Евро-2020

4-й тур

10 июня

"Арена Львов"

Украина - Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Люксембург: Морис, Янс, Да Граса, Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).

Предупреждение: Тилль, 29; да Мота, 30; Родригес, 51; Миколенко. 56; Караваев, 67; Зинченко, 81.

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