Сборная Украины повторила рекорд 20-летней давности

11 июня, 2019, 09:21

Сборная Украины по футболу повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы

Об этом сообщает "Трибуна" .

В первых 4-х турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков: сыграли вничью с Португалией (0: 0), разгромили Сербию (5: 0) и дважды победили Люксембург (2: 1, 1: 0). Столько же очков национальная сборная в стартовых 4-х турах набирала только в квалификации Евро-2000. Тогда украинцы играли в четвертой группе с Францией, Россией, Исландией, Арменией и Андоррой.

Стартовала украинская команда в 1998 году с победы над Россией (3: 2), Андоррой (2: 0) и Арменией (2: 0), а в 1999-м продолжила удачное начало выездной ничьей с французами (0: 0).

В пятом туре украинцы поделили очки с исландцами (1: 1), так что в случае победы над Литвой в сентябре будет установлен новый рекорд.

В итоге украинцы заняли второе место в группе и попали в плей-офф, где по сумме двух матчей уступили Словении (1: 2, 1: 1).