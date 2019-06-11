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Espreso.tvСпортШевченко рассказал, что было самым трудным в матче с Люксембургом

Шевченко рассказал, что было самым трудным в матче с Люксембургом


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на послематчевой пресс-конференции, что было самым трудным в поединке с Люксембургом

Слова тренера приводит официальный сайт УАФ .

По словам Шевченко, игра с Люксембургом была одной из двух спаренных, и она всегда дается с трудом.

"Так же было и в прошлый раз, когда перед Люксембургом мы играли с Португалией. Но самое главное - это результат, победа, которую мы получили. Игра сложилась тяжело во втором тайме потому, что надо было реализовывать моменты в первом. Рисковать никто не хотел, наша сборная немного отошла, ребята заняли правильные позиции, пытались забить благодаря быстрому выходу из обороны в атаку. Возможности были, но мы их не реализовали. мы одержали победу, и реакция болельщиков показала, что они понимали, насколько нам было трудно и насколько важно достичь этого результата ", - сказал Шевченко.

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