Шевченко рассказал, что было самым трудным в матче с Люксембургом
Слова тренера приводит официальный сайт УАФ .
По словам Шевченко, игра с Люксембургом была одной из двух спаренных, и она всегда дается с трудом.
"Так же было и в прошлый раз, когда перед Люксембургом мы играли с Португалией. Но самое главное - это результат, победа, которую мы получили. Игра сложилась тяжело во втором тайме потому, что надо было реализовывать моменты в первом. Рисковать никто не хотел, наша сборная немного отошла, ребята заняли правильные позиции, пытались забить благодаря быстрому выходу из обороны в атаку. Возможности были, но мы их не реализовали. мы одержали победу, и реакция болельщиков показала, что они понимали, насколько нам было трудно и насколько важно достичь этого результата ", - сказал Шевченко.
- Напомним, 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.
- 10 июня сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B.
- Как выглядит турнирная таблица группы Украины в отборе Евро-2020.
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