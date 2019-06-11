Додон заявил, что его убийство "заказали дагестанцам через Одессу"

11 июня, 2019, 07:39

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что его планируют физически устранить

Об этом он сказал в эфире программы телеканала TV8, информирует Liga.net .

В эфире передачи Додон зачитал смс-сообщение: "Тебя здесь заказали дагестанцам через Одессу, одесский имам. Ильяс - посредник. Аванс - один миллион евро, всего - два. Одесская группировка".

Он добавил, что человеку, который прислала сообщение, "верить".

"Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове", - прокомментировал он озвученное, обвинив Влада Плахотнюка, партия которого ушла в оппозицию.