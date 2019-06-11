Додон заявил, что его убийство "заказали дагестанцам через Одессу"
11 июня, 2019, 07:39
Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что его планируют физически устранить
Об этом он сказал в эфире программы телеканала TV8, информирует Liga.net .
В эфире передачи Додон зачитал смс-сообщение: "Тебя здесь заказали дагестанцам через Одессу, одесский имам. Ильяс - посредник. Аванс - один миллион евро, всего - два. Одесская группировка".
Он добавил, что человеку, который прислала сообщение, "верить".
"Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове", - прокомментировал он озвученное, обвинив Влада Плахотнюка, партия которого ушла в оппозицию.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции уволил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег относительно реализации "российского сценария федерализации".
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