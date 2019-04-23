Глава Закарпатья Москаль подал в отставку
23 апреля, 2019, 11:03
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию
Об этом сообщает официальный сайт Москаля.
"Согласно п. 9 ч. 1 ст. 9 закона ("О местных государственных администрациях" - ред.) и на основании ст. 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении.
В соответствии со ст. 9 закона "О местных государственных администрациях", полномочия глав местных государственных администраций прекращает президент Украины.
- Напомним, ранее из-за победы на президентских выборах Владимира Зеленского об отставке объявил глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.
- Николаевское издание Новости N сообщило со ссылкой на источники, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко также написал заявление об увольнении.
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