Глава Закарпатья Москаль подал в отставку

23 апреля, 2019, 11:03

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию

Об этом сообщает официальный сайт Москаля.

"Согласно п. 9 ч. 1 ст. 9 закона ("О местных государственных администрациях" - ред.) и на основании ст. 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении.

В соответствии со ст. 9 закона "О местных государственных администрациях", полномочия глав местных государственных администраций прекращает президент Украины.