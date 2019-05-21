Глава Винницкой ОГА подал в отставку
21 мая, 2019, 17:02
Глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подал в отставку
Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Андрей Гижко, передает 33 канал.
"Никакой сенсации... Потому в день инаугурации нового президента все главы областных государственных администраций написали соответствующие заявления", - сказал он.
По словам представителя Винницкой ОГА Валерий Коровий до представления нового губернатора будет работать в статусе исполняющего обязанности председателя.
"Я и остальные заместители Коровия заявлений не писали, потому что это не предусмотрено законом", - добавил он.
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