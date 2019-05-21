Глава Винницкой ОГА подал в отставку

21 мая, 2019, 17:02

Глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подал в отставку

Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Андрей Гижко, передает 33 канал.

"Никакой сенсации... Потому в день инаугурации нового президента все главы областных государственных администраций написали соответствующие заявления", - сказал он.

По словам представителя Винницкой ОГА Валерий Коровий до представления нового губернатора будет работать в статусе исполняющего обязанности председателя.

"Я и остальные заместители Коровия заявлений не писали, потому что это не предусмотрено законом", - добавил он.