Глава Николаевской области Савченко написал заявление об отставке, - СМИ

22 апреля, 2019, 20:09

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должности

Он намерен лично подать заявление в Администрацию президента, сообщают Новости N.

Источник в ОГА подтвердил, что Савченко действительно поехал в Киев. По информации источника, с дверей в кабинет главы ОГА уже сняли табличку с фамилией Савченко. Это было сделано по его указанию.

Напомним, президент Украины в октябре 2016 г. назначил народного депутата от БПП Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации.