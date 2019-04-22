Глава Николаевской области Савченко написал заявление об отставке, - СМИ
22 апреля, 2019, 20:09
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должности
Он намерен лично подать заявление в Администрацию президента, сообщают Новости N.
Источник в ОГА подтвердил, что Савченко действительно поехал в Киев. По информации источника, с дверей в кабинет главы ОГА уже сняли табличку с фамилией Савченко. Это было сделано по его указанию.
Напомним, президент Украины в октябре 2016 г. назначил народного депутата от БПП Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации.
- 22 апреля глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил об отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
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