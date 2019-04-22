Глава Львовщины Синютка уходит в отставку после победы Зеленского

22 апреля, 2019, 12:34

Глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил об отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского

Об этом Синютка заявил во время аппаратного совещания, передает львовское издание galinfo .

"Я покидаю пост губернатора, но я остаюсь с Львовской, остаюсь со Львовом, с нашими людьми, чью поддержку мы сегодня и в этом мы убедились во время выборов", - сказал Синютка.

Председатель Львовской ОГА также поручил документально оформить его решения.

Издание отмечает, что накануне Синютка отметил, что, несмотря на отставку с должности председателя ОГА, останется в политике.

"Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее", - сказал Синютка.

При этом он добавил, что не собирается баллотироваться на должность городского председателя Львова.

Львовская область - единственная, где победу на выборах одержал действующий президент Петр Порошенко : на Львовщине за него проголосовали более 62% избирателей.