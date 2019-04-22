Глава Львовщины Синютка уходит в отставку после победы Зеленского
Об этом Синютка заявил во время аппаратного совещания, передает львовское издание galinfo .
"Я покидаю пост губернатора, но я остаюсь с Львовской, остаюсь со Львовом, с нашими людьми, чью поддержку мы сегодня и в этом мы убедились во время выборов", - сказал Синютка.
Председатель Львовской ОГА также поручил документально оформить его решения.
Издание отмечает, что накануне Синютка отметил, что, несмотря на отставку с должности председателя ОГА, останется в политике.
"Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее", - сказал Синютка.
При этом он добавил, что не собирается баллотироваться на должность городского председателя Львова.
Львовская область - единственная, где победу на выборах одержал действующий президент Петр Порошенко : на Львовщине за него проголосовали более 62% избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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