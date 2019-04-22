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Глава Львовщины Синютка уходит в отставку после победы Зеленского

Глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил об отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского

Об этом Синютка заявил во время аппаратного совещания, передает львовское издание galinfo .

"Я покидаю пост губернатора, но я остаюсь с Львовской, остаюсь со Львовом, с нашими людьми, чью поддержку мы сегодня и в этом мы убедились во время выборов", - сказал Синютка.

Председатель Львовской ОГА также поручил документально оформить его решения.

Издание отмечает, что накануне Синютка отметил, что, несмотря на отставку с должности председателя ОГА, останется в политике.

"Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее", - сказал Синютка.

При этом он добавил, что не собирается баллотироваться на должность городского председателя Львова.

Львовская область - единственная, где победу на выборах одержал действующий президент Петр Порошенко : на Львовщине за него проголосовали более 62% избирателей.

  • Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
  • В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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