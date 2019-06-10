"Батькивщина" определила первую пятерку избирательного списка
10 июня, 2019, 11:07
Юлия Тимошенко
Партия "Батькивщина" в понедельник, 10 июня, проводит съезд перед выборами в Верховную Раду. Определена первая пятерка списка
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первую пятерку списка вошли:
Юлия Тимошенко
Экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко
Народный депутат Сергей Соболев
Народный депутат Елена Кондратюк
- 9 июня действующий президент Владимир Зеленский представил первую десятку своей партии "Слуга народа".
- Партия "Слуга народа" утвердил программу, с которой идет на досрочные парламентские выборы .
- На съезде партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил первую десятку своего списка .
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