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Espreso.tvОбщество"Батькивщина" определила первую пятерку избирательного списка

"Батькивщина" определила первую пятерку избирательного списка


фото: ba.org.ua
Партия "Батькивщина" в понедельник, 10 июня, проводит съезд перед выборами в Верховную Раду. Определена первая пятерка списка

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первую пятерку списка вошли:

Юлия Тимошенко
Экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко
Народный депутат Сергей Соболев
Народный депутат Елена Кондратюк

 

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