В "Слуге народа" назвали первоочередные задачи в парламенте

9 июня, 2019, 17:43

Партия "Слуга народа" утвердил программу, с которой идет на досрочные парламентские выборы

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа" сообщает "Укринформ".

Программа была утверждена 9 июня на съезде политической партии "Слуга народа" в Киеве. По словам председателя партии Дмитрия Разумкова, первоочередными задачами фракции партии в парламенте будет отмена депутатской неприкосновенности, введение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы, установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

Также Разумков сказал, что победа Владимира Зеленского на выборах президента - лишь первая волна изменений, в которых нуждается общество.

"Сегодня мы запускаем вторую волну - ведем в парламент честных и порядочных людей, которые готовы служить народу, а не собственной кармане или олигархическим кланам", - сказал Разумков.

Третья волна изменений, добавил он, - это формирование профессионального правительства народного доверия, перезагрузка исполнительной власти и правоохранительных органов.