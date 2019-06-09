Зеленский назвал первую десятку "Слуги народа"
Презентация состоялась в воскресенье, 9 июня 2019 года, на время съезде этой политсилы в Киевском Ботаничном саду, передает Еспресо.TV .
В первую десятку вошли:
председатель партии Разумков Дмитрий, в прошлом - глава предвыборного штаба Зеленского;
представитель президента в Верховной Раде Стефанчук Руслан, в прошлом - главный политтехнолог президентской кампании Зеленского;
експертка по правовым реформам Венедиктова Ирина;
предприниматель, волонтер Арахамия Давид;
антикоррупционная активистка Янченко Галина;
эксперт по коммуникациям, советник президента Федоров Михаил;
руководитель штаба партии Корниенко Александр;
антикоррупционная активистка Красносельская Анастасия;
генеральный директор "1 + 1" Ткаченко Александр;
спортсмен Беленюк Жан.
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