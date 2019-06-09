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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал первую десятку "Слуги народа"

Зеленский назвал первую десятку "Слуги народа"

Действующий президент Владимир Зеленский представил первую десятку своей партии "Слуга народа"

Презентация состоялась в воскресенье, 9 июня 2019 года, на время съезде этой политсилы в Киевском Ботаничном саду, передает Еспресо.TV .

В первую десятку вошли:

председатель партии Разумков Дмитрий, в прошлом - глава предвыборного штаба Зеленского;

представитель президента в Верховной Раде Стефанчук Руслан, в прошлом - главный политтехнолог президентской кампании Зеленского;

експертка по правовым реформам Венедиктова Ирина;

предприниматель, волонтер Арахамия Давид;

антикоррупционная активистка Янченко Галина;

эксперт по коммуникациям, советник президента Федоров Михаил;

руководитель штаба партии Корниенко Александр;

антикоррупционная активистка Красносельская Анастасия;

генеральный директор "1 + 1" Ткаченко Александр;

спортсмен Беленюк Жан.

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