Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Трансляцию съезда ведет Еспресо.TV .
В первую десятку вошли:
спикер Верховной Рады Андрей Парубий;
вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко;
комбриг девяносто пятой бригады Михаил Забродский;
общественный деятель София Федина;
лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев;
доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры", начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии Яна Зинкевич;
бывший председатель Львовской областной администрации Олег Синютка;
заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз;
вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.