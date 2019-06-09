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Espreso.tvОбществоПорошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"

Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"

Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время съезда представил первую десятку своей партии

Трансляцию съезда ведет Еспресо.TV .

В первую десятку вошли:

спикер Верховной Рады Андрей Парубий;

вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко;

комбриг девяносто пятой бригады Михаил Забродский;

общественный деятель София Федина;

лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев;

доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры", начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии Яна Зинкевич;

бывший председатель Львовской областной администрации Олег Синютка;

заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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