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Espreso.tvСпортЗинченко рассказал, есть ли в сборной деление на игроков "Динамо" и "Шахтера"

Зинченко рассказал, есть ли в сборной деление на игроков "Динамо" и "Шахтера"


фото: facebook
Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, есть ли в национальной команде деление на игроков "Динамо" и "Шахтера"

Слова Зинченко приводит официальный сайт УАФ.

Зинченко сказал, что у сборной Украины замечательный сплоченный коллектив.

"Нет отдельных людей, которые ходят по двое, по трое, нет деления на  "Динамо" и "Шахтер". У нас здесь - сборная! Действительно подобрался очень классный коллектив, и присутствие каждого придает дополнительный импульс и поддержку", - сказал игрок "Манчестер Сити".

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