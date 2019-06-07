Зинченко рассказал, есть ли в сборной деление на игроков "Динамо" и "Шахтера"
7 июня, 2019, 12:59
Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, есть ли в национальной команде деление на игроков "Динамо" и "Шахтера"
Слова Зинченко приводит официальный сайт УАФ.
Зинченко сказал, что у сборной Украины замечательный сплоченный коллектив.
"Нет отдельных людей, которые ходят по двое, по трое, нет деления на "Динамо" и "Шахтер". У нас здесь - сборная! Действительно подобрался очень классный коллектив, и присутствие каждого придает дополнительный импульс и поддержку", - сказал игрок "Манчестер Сити".
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