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Espreso.tvСпортШевченко определился с заявкой на матч с Сербией

Шевченко определился с заявкой на матч с Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, которые попали в заявку команды на матч с Сербией

Об этом информирует официальный сайт УАФ.

К заявку не попали полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, полузащитник "Шахтера" Марлос и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

Заявка по номерам.

1. Юрий Панькив, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12 Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Владимир Шепелев, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Матч с сербами состоится сегодня, начало - в 21:45.

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