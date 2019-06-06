Украина - Сербия: во Львов едут выяснять отношения сербские и хорватские ультрас
Об этом сообщает "Спортивка" в twitter.
Кроме 200 сербских фанатов, которые точно ожидаются на игре Украина - Сербия, также готовятся приехать хулиганы из Белграда и хорватские ультрас. По информации источника, полиция вызвала помощь из других городов - в том числе из Киева.
Сербские ультрас известны своей пророссийской позицией и радикальным поведением на матчах. Хорватские фанаты едут во Львов поддержать украинских ультрас.
Матч Украина - Сербия состоится во Львове 7 июня.
Львов в тревожном ожидании: кроме 200 "официальных" сербских фанатов, готовятся ехать к нам еще и белградские хулиганы ... Хорватские ультрас точно будут ... Копы вызывают подмогу, в том числе из Киева и других облстей Украины ...- Спортивка (@Sportyvka) 5 июня 2019 г.
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