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Espreso.tvСпортУкраина - Сербия: во Львов едут выяснять отношения сербские и хорватские ультрас

Украина - Сербия: во Львов едут выяснять отношения сербские и хорватские ультрас


фото: YouTube
На отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас

Об этом сообщает "Спортивка" в twitter.

Кроме 200 сербских фанатов, которые точно ожидаются на игре Украина - Сербия, также готовятся приехать хулиганы из Белграда и хорватские ультрас. По информации источника, полиция вызвала помощь из других городов - в том числе из Киева.

Сербские ультрас известны своей пророссийской позицией и радикальным поведением на матчах. Хорватские фанаты едут во Львов поддержать украинских ультрас.

Матч Украина - Сербия состоится во Львове 7 июня.

 

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