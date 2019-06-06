Украина - Сербия: во Львов едут выяснять отношения сербские и хорватские ультрас

6 июня, 2019, 17:03

На отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас

Об этом сообщает "Спортивка" в twitter.

Кроме 200 сербских фанатов, которые точно ожидаются на игре Украина - Сербия, также готовятся приехать хулиганы из Белграда и хорватские ультрас. По информации источника, полиция вызвала помощь из других городов - в том числе из Киева.

Сербские ультрас известны своей пророссийской позицией и радикальным поведением на матчах. Хорватские фанаты едут во Львов поддержать украинских ультрас.

Матч Украина - Сербия состоится во Львове 7 июня.

Львов в тревожном ожидании: кроме 200 "официальных" сербских фанатов, готовятся ехать к нам еще и белградские хулиганы ... Хорватские ультрас точно будут ... Копы вызывают подмогу, в том числе из Киева и других облстей Украины ... - Спортивка (@Sportyvka) 5 июня 2019 г.