СБУ призывает львовян быть внимательными во время матчей сборной Украины

6 июня, 2019, 22:09

Служба безопасности Украины призвала львовян и гостей Львовской области "быть бдительными и взвешенными" во время матчей сборной Украины по футболу 7 и 10 июня

Об этом сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

"Во время проведения матчей сборной Украины по футболу, которые состоятся во Львове 7-го и 10-го июня, Управление Службы безопасности Украины призывает граждан сохранять взвешенность, бдительность и соблюдать меры безопасности. Будьте внимательны и информируйте правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах. В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, фактов прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц звоните ", - говорится в сообщении.

Сборная Украины сыграет против Сербии в пятницу, 7 июня. Начало матча на "Арене Львов" в 21:45. Уже в понедельник, 10 июня, украинцы на этом же стадионе сыграют против сборной Люксембурга. Игра начнется в 21:45.