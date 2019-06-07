//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко рассказал, что его волнует перед матчем с Сербией

Шевченко рассказал, что его волнует перед матчем с Сербией


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции, что его волнует перед матчем с Сербией

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ .

"Не могу сказать, что особенно что-то беспокоит. Мы осознаем важность результата матча, с уважением относимся к сопернику. Ожидаем сложной игры, надеемся на поддержку трибун. Рассчитываем показать хороший футбол", - заявил Шевченко.

Тренер также объяснил ситуацию с травмой Виталия Миколенко и будет ли играть в воротах Андрей Лунин.

"Миколенко приехал к нам в нормальном состоянии, он проводил последние игры за свой клуб. Он тренировался наравне со всеми и готов к игре. А будет ли играть Лунин - увидите. У нас большая конкуренция за место в воротах", - сказал Шевченко.

Матч отбора Евро-2020 состоится сегодня во Львове, начало - в 21:45.

Читайте также: Украина - Сербия: все о матче отбора Евро-2020

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать