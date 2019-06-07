Шевченко рассказал, что его волнует перед матчем с Сербией
Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ .
"Не могу сказать, что особенно что-то беспокоит. Мы осознаем важность результата матча, с уважением относимся к сопернику. Ожидаем сложной игры, надеемся на поддержку трибун. Рассчитываем показать хороший футбол", - заявил Шевченко.
Тренер также объяснил ситуацию с травмой Виталия Миколенко и будет ли играть в воротах Андрей Лунин.
"Миколенко приехал к нам в нормальном состоянии, он проводил последние игры за свой клуб. Он тренировался наравне со всеми и готов к игре. А будет ли играть Лунин - увидите. У нас большая конкуренция за место в воротах", - сказал Шевченко.
Матч отбора Евро-2020 состоится сегодня во Львове, начало - в 21:45.
- Напомним, 6 июня стало известно, что Служба безопасности Украины призвала львовян и гостей Львовской области "быть бдительными и взвешенными" во время матчей сборной Украины по футболу 7 и 10 июня.
- На отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас .
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