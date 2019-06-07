Тренер сборной Украины рассказал, достаточно будет выхода в четвертьфинал ЧМ-2019

7 июня, 2019, 10:28

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, удовлетворит ли команду выход в четвертьфинал чемпионата мира-2019

Слова Петракова приводит официальный сайт УАФ.

Накануне четвертьфинальной игры против Колумбии тренер рассказал, что команда не хочет ехать домой после этого матча.

"Чемпионат мира - хорошая школа для наших игроков, они прогрессируют. Каждый видит, за счет каких качеств возможно достигать чего-то в футболе и в жизни. После мундиаля мои игроки перейдут уже в другую команду - U-21, но я с ними не хочу прощаться уже 8 июня. Что касается ротации состава, то на этом этапе уже ее быть не может. Это чемпионат мира, и здесь нет проходных матчей, нельзя расслабляться. Сборная Колумбии, и все представители латиноамериканского футбола на генетическом уровне подвержены технической, комбинационной игре", - сказал Петраков.

Поединок ЧМ-2019 U-20 Украина - Колумбия состоится сегодня в 16:30.