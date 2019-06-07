Тренер сборной Украины рассказал, достаточно будет выхода в четвертьфинал ЧМ-2019
Слова Петракова приводит официальный сайт УАФ.
Накануне четвертьфинальной игры против Колумбии тренер рассказал, что команда не хочет ехать домой после этого матча.
"Чемпионат мира - хорошая школа для наших игроков, они прогрессируют. Каждый видит, за счет каких качеств возможно достигать чего-то в футболе и в жизни. После мундиаля мои игроки перейдут уже в другую команду - U-21, но я с ними не хочу прощаться уже 8 июня. Что касается ротации состава, то на этом этапе уже ее быть не может. Это чемпионат мира, и здесь нет проходных матчей, нельзя расслабляться. Сборная Колумбии, и все представители латиноамериканского футбола на генетическом уровне подвержены технической, комбинационной игре", - сказал Петраков.
Поединок ЧМ-2019 U-20 Украина - Колумбия состоится сегодня в 16:30.
- Напомним, 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США .
- 27 мая, по итогам матчей в других группах, сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.
- 7 июня стало известно, где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 Украина - Колумбия.