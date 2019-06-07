//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраина - Колумбия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019

Украина - Колумбия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019


фото: ffu.ua
Сегодня в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 сборная Украины встречается с Колумбией

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, на котором она ранее трижды останавливалась в первом раунде плей-офф. Игра Украина - Колумбия состоится в Лодзи и начнется в 16:30 по киевскому времени.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать