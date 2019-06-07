Украина - Колумбия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019
7 июня, 2019, 08:00
Сегодня в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 сборная Украины встречается с Колумбией
Об этом сообщает Еспресо. TV.
Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, на котором она ранее трижды останавливалась в первом раунде плей-офф. Игра Украина - Колумбия состоится в Лодзи и начнется в 16:30 по киевскому времени.
- Напомним, 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США .
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова .
- 27 мая, по итогам матчей в других группах, стало известно, что сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.
- 4 июня голкипер Андрей Лунин отреагировал на решение тренера национальной команды Андрея Шевченко забрать его с молодежной сборной, которая сыграет в четвертьфинале чемпионата мира U-20.