Украина - Колумбия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019

7 июня, 2019, 08:00

Сегодня в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 сборная Украины встречается с Колумбией

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, на котором она ранее трижды останавливалась в первом раунде плей-офф. Игра Украина - Колумбия состоится в Лодзи и начнется в 16:30 по киевскому времени.