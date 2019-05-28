Сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ-2019 по футболу

28 мая, 2019, 08:22

Сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу

Об этом сообщает "Трибуна" .

После победы во втором туре турнира над Катаром (1: 0) сборная Украины обеспечили себе выход из группы. Команда Александра Петракова уже не опустится ниже третьего места. В плей-офф выходит две лучшие команды каждой из групп, а также 4 из 6 команд, занявших 3-е место на групповой стадии, но Украина уже не смогут обойти сборные из групп В и Е.

Заключительный матч группового этапа против Нигерии состоится 30 мая.

ЧМ-2019 (U-20). групповой турнир

Группа D

24 мая

Катар - Нигерия 0: 4

Украина - США 2: 1

27 мая

Катар - Украина 0: 1

Гол: Попов, 59

Удаление: Пеер (Катар), 85

США - Нигерия 2: 0

Турнирная таблица группы D.