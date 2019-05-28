Сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ-2019 по футболу
28 мая, 2019, 08:22
Сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу
Об этом сообщает "Трибуна" .
После победы во втором туре турнира над Катаром (1: 0) сборная Украины обеспечили себе выход из группы. Команда Александра Петракова уже не опустится ниже третьего места. В плей-офф выходит две лучшие команды каждой из групп, а также 4 из 6 команд, занявших 3-е место на групповой стадии, но Украина уже не смогут обойти сборные из групп В и Е.
Заключительный матч группового этапа против Нигерии состоится 30 мая.
ЧМ-2019 (U-20). групповой турнир
Группа D
24 мая
Катар - Нигерия 0: 4
Украина - США 2: 1
27 мая
Катар - Украина 0: 1
Гол: Попов, 59
Удаление: Пеер (Катар), 85
США - Нигерия 2: 0
Турнирная таблица группы D.
- Напомним, 27 мая во втором поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 минимально победила сверстников из Катара благодаря голу Дениса Попова : видео взятия ворот.