Порошенко призвал разведку устроить Зеленскому "ликбез" по Донбассу

7 июня, 2019, 17:41

Экс-президент Порошенко заявил, что разведка должна проинформировать руководство государства о том, что на оккупированном Донбассе расположены кадровые офицеры вооруженных сил РФ

Об этом заявил Петр Порошенко в Facebook.

Украинцы услышали очень опасное заявление о том, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории, говорится в заявлении экс-президента.

"Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию для того, чтобы легитимизировать оккупацию", - отметил Порошенко.

"Я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.

Порошенко отметил, что и ответственность за смерть двух украинских военных, погибших в течение последних 24 часов, и шестерых раненых, несет РФ, и приказ отдавали российские командиры.

"Надеюсь, что это не так, когда мы услышали в инаугурационной речи президента призыв прекращать стрелять, оказывается, он содержал смысл прекратить стрелять в ответ. Мы категорически этого не принимаем!", - заначив Порошенко

По словам экс-президента, Вооруженные Силы Украины будут защищать родную землю.