Порошенко призвал разведку устроить Зеленскому "ликбез" по Донбассу
Об этом заявил Петр Порошенко в Facebook.
Украинцы услышали очень опасное заявление о том, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории, говорится в заявлении экс-президента.
"Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию для того, чтобы легитимизировать оккупацию", - отметил Порошенко.
"Я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.
Порошенко отметил, что и ответственность за смерть двух украинских военных, погибших в течение последних 24 часов, и шестерых раненых, несет РФ, и приказ отдавали российские командиры.
"Надеюсь, что это не так, когда мы услышали в инаугурационной речи президента призыв прекращать стрелять, оказывается, он содержал смысл прекратить стрелять в ответ. Мы категорически этого не принимаем!", - заначив Порошенко
По словам экс-президента, Вооруженные Силы Украины будут защищать родную землю.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация вооруженного противостояния на Донбассе, в результате которой погибли украинские военные, свидетельствует о том, что Россия потеряла контроль над боевиками.
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- Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
- 7 июня генпрокурор Луценко открыл уголовные производства в связи с резонансными заявлениями по Донбассу.