Кучма на ТКГ предложил снять блокаду с Донбасса, - росЗМИ

5 июня, 2019, 21:59

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит предложение Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с Донбасса

Об этом сообщил после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, передает российское агентство ТАСС.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так. Это предложение поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - цитирует его российское издание.

По словам Сайдика, введение Киевом в марте 2017 блокады Донбасса "работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта, поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ проинформировал также, что на сегодняшней встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта.