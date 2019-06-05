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Espreso.tvОбществоКучма на ТКГ предложил снять блокаду с Донбасса, - росЗМИ

Кучма на ТКГ предложил снять блокаду с Донбасса, - росЗМИ

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит предложение Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с Донбасса
Об этом сообщил после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, передает российское агентство ТАСС.
 
"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так. Это предложение поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - цитирует его российское издание.
 
По словам Сайдика, введение Киевом в марте 2017 блокады Донбасса "работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта, поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении".
 
Спецпредставитель председателя ОБСЕ проинформировал также, что на сегодняшней встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта.
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