Заявления Кучмы по Донбассу: Луценко открыл уголовные производства
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
Генпрокурор отметил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.
"Я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество", - подчеркнул генпрокурор.
Луценко отметил, что еще два дела тоже связаны с резонансными заявлениями по Донбассу.
"Еще одно дело по факту подготовки к препятствование деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело - по факту государственной измены. Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам: закон один для всех", - заявил генпрокурор.
Он отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов".
"Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками. Это не так. Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей и сделал так, как должен поступить генеральный прокурор", - отметил Луценко.
- Напоминаем, 5 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.
- Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
- 6 июня генпрокурор Луценко назвал возможное снятие блокады с оккупированного Донбасса финансированием терроризма, которое подпадает под статью 258-5 УК.
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