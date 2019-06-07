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Espreso.tvОбществоЗаявления Кучмы по Донбассу: Луценко открыл уголовные производства

Заявления Кучмы по Донбассу: Луценко открыл уголовные производства

Генеральная прокуратура Украины завела дела после резонансных заявлений по Донбассу

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Генпрокурор отметил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

"Я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество", - подчеркнул генпрокурор.

Луценко отметил, что еще два дела тоже связаны с резонансными заявлениями по Донбассу.

"Еще одно дело по факту подготовки к препятствование деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело - по факту государственной измены. Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам: закон один для всех", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов".

"Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками. Это не так. Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей и сделал так, как должен поступить генеральный прокурор", - отметил Луценко.

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