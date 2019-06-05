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Espreso.tvОбществоКучма хочет внести в Минские договоренности запрет ВСУ стрелять в ответ

Кучма хочет внести в Минские договоренности запрет ВСУ стрелять в ответ

При составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение огня в ответ

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня, передает сайт АП.

Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их должны утвердить", - подчеркнул Кучма.

 

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