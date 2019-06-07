Потери на фронте: Зеленский заявил, что РФ не может контролировать наемников
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - заявил Зеленский.
Президент назвал обстрелы со стороны оккупантов попыткой сорвать переговоры о прекращении огня и отметил, что при таких условиях ВСУ будут стрелять в ответ.
"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - добавил Зеленский.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов в зоне Операции объединенных сил 6 июня погибли двое украинских военных, еще двое - получили ранения. С утра 7 июня, состоянием на 7:00 погибли еще двое бойцов ООС, четверо получили ранения и еще четверо - травмы.