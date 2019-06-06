В Нафтогазе сказали, какой будет цена на газ для украинцев в июле

6 июня, 2019, 10:27

В июле конечная розничная цена газа для бытовых потребителей в Украине снизится до 7,6-8,2 грн за кубометр

Об этом сообщает Нафтогаз на своей странице в Facebook.

"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", - говорится в сообщении.

В НАК также заявили, что работают над несколькими приоритетными задачами: закупить достаточно газа на зиму; сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону; работать прибыльно, чтобы наполнять госбюджет деньгами и чтобы не было задержек по пенсиям и зарплатам в бюджетных сферах.