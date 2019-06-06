В Нафтогазе сказали, какой будет цена на газ для украинцев в июле
Об этом сообщает Нафтогаз на своей странице в Facebook.
"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", - говорится в сообщении.
В НАК также заявили, что работают над несколькими приоритетными задачами: закупить достаточно газа на зиму; сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону; работать прибыльно, чтобы наполнять госбюджет деньгами и чтобы не было задержек по пенсиям и зарплатам в бюджетных сферах.
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Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ .
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1 мая в Украине подешевел газ для населения .
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Впрочем, уже в июне 2019 г. средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
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13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанностях.
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Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
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Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.
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Кабинет министров Украине 5 июня заявил о намерении обязать НАК "Нафтогаз Украины" снизить цены на газ .
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Также правительство решило обратиться в Счетную палату, Государственной аудиторской службы , Государственной фискальной службы с просьбой проверить процесс формирования цены на газ для населения внутри компаний группы Нафтогаза.