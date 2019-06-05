Правительство просит Счетную палату и ГФС проверить, как Нафтогаз формирует цены на газ

5 июня, 2019, 12:58

Кабинет министров Украины решил обратиться в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу, Государственную фискальную службу с просьбой проверить процесс формирования цены на газ для населения внутри компаний группы Нафтогаза

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри Нафтогаза. И если, не дай Бог, Нафтогаз не откроют документы о том, как они покупают, как они транспортируют и как они продают газ, я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены ", - сообщил Гройсман.