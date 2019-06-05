Правительство просит Счетную палату и ГФС проверить, как Нафтогаз формирует цены на газ
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
"Принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри Нафтогаза. И если, не дай Бог, Нафтогаз не откроют документы о том, как они покупают, как они транспортируют и как они продают газ, я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены ", - сообщил Гройсман.
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Напомним, также Гройсман сказал, что Кабинет министров Украине 5 июня должен принять решение, которое обяжет НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ .
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Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что было начато аудит "Нафтогаза", но их не допустили к проверке .
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Счетная палата намерена исследовать деятельность руководства НАК "Нафтогаз Украины" в части премий в размере 45,6 млн долларов, из которых уже выплачено 20,7 млн долл.
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В ноябре в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности компании.