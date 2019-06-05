5 июня, 2019, 16:55

ЕС продолжает оставаться надежным партнером Украины на пути создания истории успеха

Об этом заявил президент Владимир Зеленский , сообщает Эспрессо.TV .

Зеленский отметил, что для него очень важно, что первый зарубежный визит в качестве президента происходит именно в Брюссель.

"Я искренне благодарен президенту Европейского совета Дональдом Туском за приглашение, ощущение единства и взаимопонимания", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что после встреч с руководством Европейского совета и Еврокомиссии, он уверен в том, что ЕС продолжает оставаться надежным партнером Украины на пути создания истории успеха.

Европейская интеграция - это, в первую очередь, системная работа на изменения внутри государства и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Европейская интеграция - это гарантия независимости Украины, это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что его основная задача - противодействие российской агрессии.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве", - отметил Зеленский.