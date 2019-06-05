Зеленский: Евроинтеграция является гарантией независимости и благосостояния украинский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский , сообщает Эспрессо.TV .
Зеленский отметил, что для него очень важно, что первый зарубежный визит в качестве президента происходит именно в Брюссель.
"Я искренне благодарен президенту Европейского совета Дональдом Туском за приглашение, ощущение единства и взаимопонимания", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что после встреч с руководством Европейского совета и Еврокомиссии, он уверен в том, что ЕС продолжает оставаться надежным партнером Украины на пути создания истории успеха.
Европейская интеграция - это, в первую очередь, системная работа на изменения внутри государства и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Европейская интеграция - это гарантия независимости Украины, это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что его основная задача - противодействие российской агрессии.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве", - отметил Зеленский.
- Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
- Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у него теперь есть новый друг .
- 4 мая после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Зеленский подтвердил, что к урс Украины в Альянс остается неизменным внешним приоритетом.
- Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что от руководителей институтов ЕС и НАТО президенту Зеленскому высказанные неоспоримые сигналы о дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и в борьбе против агрессии Российской Федерации.