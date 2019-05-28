Зеленский осуществит визит в Брюссель, - СМИ

28 мая, 2019, 18:14

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники в Киеве и Брюсселе.

Отмечается, что визит должен состояться 4 июня.

Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером, говорится в сообщении.

По данным источника, среди запланированных у Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и общая по итогам встречи пресс-конференция.

В то же время Европейская правда, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что визит Зеленского в Брюссель состоится 5 июня.

Отмечается, что приглашение президенту Зеленскому передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг во вторник во время встречи с главой АП.