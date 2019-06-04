Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко

4 июня, 2019, 17:51

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, комментируя свои отношения с экс-президентом Петром Порошенко, заявил, что у него есть новый друг

Об этом сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли он за экс-президентом Петром Порошенко, Юнкер сказал, что у него есть "новый друг".

"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней для президента Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.