Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко
4 июня, 2019, 17:51
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, комментируя свои отношения с экс-президентом Петром Порошенко, заявил, что у него есть новый друг
Об этом сообщает Европейская правда.
Отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли он за экс-президентом Петром Порошенко, Юнкер сказал, что у него есть "новый друг".
"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней для президента Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе.
Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.