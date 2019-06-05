В Брюсселе Зеленский получил неопровержимые сигналы о поддержке, - Климпуш-Цинцадзе

5 июня, 2019, 11:22

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что от руководителей институтов ЕС и НАТО были высказаны неоспоримые сигналы о дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и в борьбе против агрессии Российской Федерации

Об этом она написала в Facebook .

"Встреча с главой Еврокомиссии была дружественной, говорили о дальнейшем сотрудничестве и поддержке серьезных трансформаций со стороны с ЕС. Дан большой кредит доверия новому Президенту Украины. Его надо оправдать", - отметила вице-премьер.

От Генсека НАТО украинская делегация услышала заверения о том, что Альянс и в дальнейшем готов оказывать политическую поддержку, финансовую и техническую помощь в проведении реформ в секторе безопасности и обороны, приближении Украины к НАТО, а также в проведении учений наших военных.

В то же время Столтенберг особо подчеркнул необходимость выполнения закона о нацбезопасности, что Владимир Зеленский в ответ назвал своим приоритетом на посту президента.

На заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов все страны-члены Альянса были единодушны в поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Мы получили признание большой работы, которая была осуществлена Украиной за последние годы, а также четко услышали от партнеров высокие ожидания относительно продолжения курса реформ. Важное дальнейшее содержательное наполнение", - сообщила она.

Также, по ее словам, польско-украинский диалог на уровне президентов состоялся в позитивной атмосфере, однако результативность переговоров и решения сложных вопросов общей повестки дня будет определять дальнейшая работа.

"Главный вывод первого дня - новый президент подтверждает неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.