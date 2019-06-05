Джошуа принял решение о реванша с Руисом
5 июня, 2019, 13:47
Британский тяжеловес Джошуа решил во второй раз выйти на ринг против американца Энди Руиса, который отобрал и его чемпионские титулы
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам промоутера британца - Эдди Хирна, Джошуа решил воспользоваться опцией о реванше в контракте и провести второй бой против Энди Руиса, который отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
"Джошуа активировал пункт о поединке-реванше против Руиса. Бой состоится в ноябре или декабре, а место проведения определится позже", - сказал Эдди Хирн.
Ожидается, что бой пройдет в Великобритании.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.
- 2 июня украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Джошуа от Энди Руиса.
- Позже стало известно, что отец супертяжеловеса Джошуа настаивал на переносе боя с Энди Руисом из-за того, что британец побывал перед поединком в нокдауне во время спарринга.