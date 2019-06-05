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Espreso.tvСпортДжошуа принял решение о реванша с Руисом

Джошуа принял решение о реванша с Руисом


фото: Sky Sports
Британский тяжеловес Джошуа решил во второй раз выйти на ринг против американца Энди Руиса, который отобрал и его чемпионские титулы

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам промоутера британца - Эдди Хирна, Джошуа решил воспользоваться опцией о реванше в контракте и провести второй бой против Энди Руиса, который отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

"Джошуа активировал пункт о поединке-реванше против Руиса. Бой состоится в ноябре или декабре, а место проведения определится позже", - сказал Эдди Хирн.

Ожидается, что бой пройдет в Великобритании.

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