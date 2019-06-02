Вернусь сильнее: Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Руиса
2 июня, 2019, 16:14
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса из США
Об этом сообщает Sky Sports.
"Бокс - жесткий вид спорта. Я усердно тренировался, провел хороший лагерь, но меня победил искусный боец. Мне интересно будет наблюдать, как далеко Руис зайдет", - сказал Джошуа.
По словам экс-чемпиона мира, бой против Энди Руиса оказался самым сложным в его карьере и пообещал вернуться еще сильнее.
"Это первый бой в моей карьере. Ранее я уже бывал в нокдауне в поединке с Владимиром Кличко, но тогда я просто устал. Я еще вернусь. Я понимал все риски, когда шел на этот бой. Руис теперь чемпион, но я вернусь сильнее ", - пообещал Джошуа.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
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