Промоутер назвал дату реванша Джошуа - Руис

2 июня, 2019, 17:12

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года

Об этом сообщает Boxingscene.

"Джошуа был немного рассеянным. У него были хорошие комбинации в течение боя, но он все равно был небрежен. Да, это был не его день, но я уверен, что он скоро вернется. Мы организуем реванш в ноябре или декабре и проведем его в Великобритании", - сказал Хирн.

По словам промоутера команда Джошуа немедленно активирует опцию реванша, прописанную в контракте с Руисом.

"Руис прекрасно проявил себя и создал сенсацию. Могу сказать, что этот бой точно войдет в историю. Но Джошуа вернет себе пояса, поскольку у него сердце льва. Что ж, теперь у нас есть соперник на осень. Мы немедленно активируем опцию реванша в контракте", - сказал Хирн.