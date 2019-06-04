Отец Джошуа требовал перенести бой с Руисом из-за нокаута британца во время спарринга

4 июня, 2019, 12:06

Отец супертяжеловеса Джошуа настаивал на переносе боя с Энди Руисом из-за того, что британец побывал перед поединком в нокдауне во время спарринга

Об этом сообщает World Boxing News.

Роберт Джошуа, отец экс-чемпиона мира по боксу Джошуа, не хотел, чтобы сын выходил на ринг 1 июня с американцем Энди Руисом. По данным источника, беспокойство Джошуа-старшего вызвал тот факт, что Энтони во время подготовки к бою был отправлен в нокдаун спарринг-партнером. Отец Джошуа требовал, чтобы поединок перенесли, но этого не произошло.

В результате, Джошуа потерпел сенсационное поражение, бой был остановлен в седьмом раунде, судья засчитал технический нокаут. Во время интервью Руиса после боя на ринге в кадр попал Роберт Джошуа, который что-то недовольно высказывал промоутеру британца - Эдди Хирну. По данным ряда источников, именно Хирн настоял на проведении боя, несмотря на позицию отца боксера. Однако сам промоутер уже опроверг информацию о том, что Джошуа перед боем с Руисом побывал в нокдауне.