Отец Джошуа требовал перенести бой с Руисом из-за нокаута британца во время спарринга
Об этом сообщает World Boxing News.
Роберт Джошуа, отец экс-чемпиона мира по боксу Джошуа, не хотел, чтобы сын выходил на ринг 1 июня с американцем Энди Руисом. По данным источника, беспокойство Джошуа-старшего вызвал тот факт, что Энтони во время подготовки к бою был отправлен в нокдаун спарринг-партнером. Отец Джошуа требовал, чтобы поединок перенесли, но этого не произошло.
В результате, Джошуа потерпел сенсационное поражение, бой был остановлен в седьмом раунде, судья засчитал технический нокаут. Во время интервью Руиса после боя на ринге в кадр попал Роберт Джошуа, который что-то недовольно высказывал промоутеру британца - Эдди Хирну. По данным ряда источников, именно Хирн настоял на проведении боя, несмотря на позицию отца боксера. Однако сам промоутер уже опроверг информацию о том, что Джошуа перед боем с Руисом побывал в нокдауне.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.
- 2 июня украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Джошуа от Энди Руиса.
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