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Espreso.tvСпортУсик назвал причину сокрушительного поражения Джошуа

Усик назвал причину сокрушительного поражения Джошуа


фото: REUTERS
Украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса

Об этом Усик, который посетил бой в Нью-Йорке, заявил в интервью каналу Laugh At First Site в YouTube.

"Поражение Джошуа? Это невероятно! Но так бывает - это бокс. Это очень непростой вид спорта. В бою-реванше Джошуа может выиграть у Руиса за один, два или три раунда. Причина поражения? Думаю, проблемой было то, что он не был готов ментально. Сначала он должен был боксировать против Миллера, потом против Руиса. Может быть, причина в этом ", - сказал Усик.

 

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