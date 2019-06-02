Усик назвал причину сокрушительного поражения Джошуа
2 июня, 2019, 20:36
Украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса
Об этом Усик, который посетил бой в Нью-Йорке, заявил в интервью каналу Laugh At First Site в YouTube.
"Поражение Джошуа? Это невероятно! Но так бывает - это бокс. Это очень непростой вид спорта. В бою-реванше Джошуа может выиграть у Руиса за один, два или три раунда. Причина поражения? Думаю, проблемой было то, что он не был готов ментально. Сначала он должен был боксировать против Миллера, потом против Руиса. Может быть, причина в этом ", - сказал Усик.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.