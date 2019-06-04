И.о. главы СБУ Баканов получил звание лейтенанта
4 июня, 2019, 20:05
Первый заместитель главы СБУ и в. о. главы ведомства Иван Баканов получил звание лейтенанта
Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, информируют Буквы.
"Баканов действительно получил офицерское звание", - прокомментировала Гитлянская.
При этом пресс-секретарь СБУ подчеркнула, что не владеет информацией, служил ли Баканов в армии и находился ли он на воинском учете.
- Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя ООО "Студия Квартал-95" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ .
- Президент уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ , а также Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
- 31 мая Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука .
- Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины.
- 3 июня Зеленский отметил важность борьбы с контрабандой и заявил, что требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы .