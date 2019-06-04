И.о. главы СБУ Баканов получил звание лейтенанта

4 июня, 2019, 20:05

Первый заместитель главы СБУ и в. о. главы ведомства Иван Баканов получил звание лейтенанта

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, информируют Буквы.

"Баканов действительно получил офицерское звание", - прокомментировала Гитлянская.

При этом пресс-секретарь СБУ подчеркнула, что не владеет информацией, служил ли Баканов в армии и находился ли он на воинском учете.