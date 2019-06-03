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Espreso.tvОбществоЗеленский требует от вр. и. о. председателя СБУ отчитаться о первых результатах работы

Зеленский требует от вр. и. о. председателя СБУ отчитаться о первых результатах работы


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Такие задачи определил глава государства во время встречи с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - отметил президент.

Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил президент.

Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - отметил он.

Он отметил, что будет культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми" , - отметил Баканов.

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