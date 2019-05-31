Кадровые чистки в СБУ: Зеленский уволил первого заместителя главы спецслужбы и начальника по Киевщине
31 мая, 2019, 16:12
31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил двух чиновников из Службы безопасности Украины
Соответствующие указы №344 и №342 опубликованы на сайте президента.
В частности, президент уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
Это определено двумя указами главы государства от 31 мая.
Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
- Нгадаемо, что 31 мая Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука.