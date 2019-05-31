Кадровые чистки в СБУ: Зеленский уволил первого заместителя главы спецслужбы и начальника по Киевщине

31 мая, 2019, 16:12

Соответствующие указы №344 и №342 опубликованы на сайте президента.

В частности, президент уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Это определено двумя указами главы государства от 31 мая.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.