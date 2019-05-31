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Espreso.tvОбществоКадровые чистки в СБУ: Зеленский уволил первого заместителя главы спецслужбы и начальника по Киевщине

Кадровые чистки в СБУ: Зеленский уволил первого заместителя главы спецслужбы и начальника по Киевщине


фото: rfe
31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил двух чиновников из Службы безопасности Украины

Соответствующие указы №344 и №342 опубликованы на сайте президента.

В частности, президент уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Это определено двумя указами главы государства от 31 мая.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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