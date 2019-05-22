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Зеленский назначил заместителем председателя СБУ руководителя "95 квартала" Баканова


фото: thebabel
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

"Назначить Баконова Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Иван Баканов с 25 января 2013 руководил ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 стал руководителем ООО "Студия Квартал-95".

С 2 декабря 2017 Иван Баканов - лидер партии "Слуга народа".

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