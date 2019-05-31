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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу следственного управления СБУ

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ


фото: rfe
31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341 / 2019.

  • Напомним, что 23 июня 2015 г. Григория Остафийчука назначили на должность начальника Главного следственного управления СБУ.

 

 
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