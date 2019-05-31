Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
31 мая, 2019, 11:26
31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины
Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Администрации президента.
"Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341 / 2019.
- Напомним, что 23 июня 2015 г. Григория Остафийчука назначили на должность начальника Главного следственного управления СБУ.