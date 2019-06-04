Усик рассчитывает на бой с победителем реванша Джошуа - Руис

4 июня, 2019, 16:06

Украинский боксер Александр Усик рассчитывает на бой с победителем матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает segodnay.ua.

"Кто бы ни победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - сказал Александр Красюк.

По мнению промоутера, в реванше фаворитом опять будет британец, но при условии, если он оправится от поражения психологически.

"Что случилось с Джошуа? Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою были допущены какие-то ошибки. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, состоится в конце этого года, он однозначно будет фаворитом", - сказал Красюк.

Энди Руис является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик станет официальным претендентом на титул WBO сразу после перехода в хэвивейт, поскольку является чемпионом мира WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).