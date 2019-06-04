Усик рассчитывает на бой с победителем реванша Джошуа - Руис
Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает segodnay.ua.
"Кто бы ни победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - сказал Александр Красюк.
По мнению промоутера, в реванше фаворитом опять будет британец, но при условии, если он оправится от поражения психологически.
"Что случилось с Джошуа? Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою были допущены какие-то ошибки. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, состоится в конце этого года, он однозначно будет фаворитом", - сказал Красюк.
Энди Руис является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик станет официальным претендентом на титул WBO сразу после перехода в хэвивейт, поскольку является чемпионом мира WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.
- 2 июня украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Джошуа от Энди Руиса.
- Позже стало известно, что отец супертяжеловеса Джошуа настаивал на переносе боя с Энди Руисом из-за того, что британец побывал перед поединком в нокдауне во время спарринга.