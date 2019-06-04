Указ о роспуске Рады: КС назначил дату слушаний
4 июня, 2019, 17:46
Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства, говорится в сообщении
Отмечается, что согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признал конституционное производство этого дела актуальным.
Отмечается, что открытая часть пленарного заседания палаты КСУ относительно рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 года в 10:00.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины VIII созыва.
- 23 мая вступил в силу указ №303 / 2019 президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В Верховный суд поступило 3 иска о незаконности роспуска президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады.
- Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады Зеленским.
- "Народный фронт" внес в Конституционный Суд подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады.